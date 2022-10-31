Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома

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В начале октября в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы о хищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Никитина. Заявительница оценила причиненный ущерб на сумму свыше 4 000 рублей.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, проверили на причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на подъезде дома.

На изъятых видеозаписях видно, как мужчина проезжает на похищенном велосипеде вдоль дома и скрывается в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

На следующий день сотрудники Госавтоинспекции, несшие службу на одной из улиц города, обратили внимание на мужчину, приметы которого были схожи с разыскиваемым. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый, безработный местный житель 1994 года рождения вину признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что велосипед сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.