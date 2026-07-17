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В Жигулёвске задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина

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В Жигулёвске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже товаров из сетевого магазина

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску в апреле текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил о выявлении при проведении ревизии недостачи товара на общую сумму более 9 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки и заявителя. Оперуполномоченные, используя скриншот с видеозаписи и другие установленные данные, составили и распространили ориентировку на розыск злоумышленника, который не оплатил часть своих покупок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили местонахождение 25-летнего местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что в зоне самообслуживания прикладывал к терминалу вместе с товарами заранее приготовленный штрих‑код от дешёвого мучного изделия, не подозревая, что камеры видеонаблюдения «считывают» не только код, но и упаковку.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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