В Жигулевске задержали подозреваемого в краже телефона и банковской карты

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В декабре 2023 года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску от местного жителя 1967 года рождения поступило сообщение о пропаже из его квартиры телефона, банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупку, которую он не совершал. Сумма причиненного ущерба составила более 9 000 рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и выяснили, что телефон и банковская карта пропали после завершения застолья, проходившего в его квартире, и на котором присутствовал его новый знакомый.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории города. Им оказался безработный, неоднократно судимый местный житель 1985 года рождения.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что увидел телефон, который лежал на диване, и пока хозяин квартиры выходил из комнаты, похитил его с целью продажи, а банковской картой расплатился за алкоголь.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Телефон и банковская карта возвращены законному владельцу.