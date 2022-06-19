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В Жигулевске велосипедного вора задержали за несколько часов

19 июня 2022 11:20
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В Жигулевске велосипедного вора задержали за несколько часов

В вечернее время 11 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1981 года рождения о том, что у нее с лестничной площадки похитили велосипед марки «STELS». Сумма ущерба составила 15 000  рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изъяли отрезанный трос-замок, которым был закреплен велосипед, подробно опросили потерпевшую и свидетелей произошедшего Находясь у себя в квартире, женщина случайно увидела в окно, как неизвестный мужчина уезжает на ее велосипеде, и сразу же обратилась в полицию. Она успела запомнить приметы злоумышленника и сообщила их полицейским.

Со ее слов сотрудники полиции составили и распространили среди личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием примет подозреваемого и похищенного имущества.

Спустя несколько часов на одной из улиц города сотрудники ППСП обратили внимание на мужчину на велосипеде, схожего по приметам с разыскиваемым, задержали его и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских, задержанный – житель села Александровка 1983 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В ходе опроса злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что взял велосипед для использования в личных целях.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Похищенное имущество возвращено законной владелице.

Теги: Кража

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