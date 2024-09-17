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В Жигулевске после доверительной беседы обокрала пенсионерку на остановке

17 сентября 2024 12:14
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В Жигулевске после доверительной беседы обокрала пенсионерку на остановке

В сентябре текущего года в полицию обратилась жительница города Жигулёвска 1938 года рождения с заявлением о краже денежных средств из кошелька. Материальный ущерб потерпевшей составил 4 000 рублей.

Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что женщина, сидя на автобусной остановке на ул. Гоголя, разговорилась с незнакомой женщиной. После того как незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила, что из ее кошелька, находившегося в пакете, пропали денежные средства.

В результате проведенных мероприятий, полицейские выяснили, что к преступлению причастна ранее неоднократно судимая за имущественные преступления местная жительница 1987 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали злоумышленницу на одной из улиц города и доставили в территориальный орган внутренних дел.

Во время опроса подозреваемая пояснила сотрудникам полиции, что, когда подсела на лавочку к бабушке, увидела у нее в пакете кошелек. Пока бабушка была занята разговором, похитила деньги и спешно скрылась с места преступления.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд г. Жигулевск для рассмотрения по существу.

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