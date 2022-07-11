В Жигулевске дачный вор попался на камеры

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В июне текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местного жителя 1962 года рождения. Мужчина сообщил, что у него с дачного участка, расположенного в СНТ «Волжанка» неизвестные похитили садовые электроинструменты. Причиненный ущерб мужчина оценил почти в 4 000 рублей.

Сотрудники-следственно оперативной группы опросили потерпевшего, установили и опросили свидетелей произошедшего, изъяли и изучили видео с камер наружного наблюдения, расположенных на территории дачного массива. Камеры зафиксировали, как к территории дачного участка подъехал автомобиль, водитель вышел из машины и направился к калитке, а спустя несколько минут вернулся к автомобилю с электроинструментами в руках и уехал в неизвестном направлении. Полицейские установили личность владельца транспортного средства, задержали его по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый – местный житель 1968 года рождения, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В ходе опроса злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что проезжая мимо дачи, заметил, что на территории участка никого нет, через незапертую на замок калитку зашел во двор, увидел электрические инструменты и решил их забрать. Похищенное имущество на автомобиле перевез к себе домой для использования в личных целях и добровольно выдал полицейским.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело.