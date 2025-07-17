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В Волжском районе во время застолья гость набросился на хозяина с ножом

17 июля 2025 10:43
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В Волжском районе во время застолья гость набросился на хозяина с ножом

В конце 2024 года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1973 года рождения с травмами различной степени тяжести, полученными во время бытового конфликта.

 Оперативники установили и опросили очевидцев произошедшего в поселке Черновский, осмотрели предполагаемое место происшествия – квартиру пострадавшего, где изъяли нож и следы бурого цвета, похожие на кровь.

Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: накануне вечером 51-летний потерпевший распивал спиртные напитки с приятелем, во время застолья завязался словесный конфликт, переросший в потасовку. Согласно заключению эксперта, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Оперуполномоченным удалось установить, что к происшествию причастен ранее неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством и убийство 42-летний местный житель. Полицейские задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин пояснил следователю, что во время распития спиртных напитков, находясь в квартире своего знакомого, между ними завязался конфликт на почве ревности к жене потерпевшего. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож с кухонного стола и несколько раз ударил им хозяина квартиры, после чего скрылся.

Волжский районный суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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