В Волжском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину с марихуаной

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Подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Волжском районе.

На улице Тополей в поселке Стройкерамика стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который попытался скрыться после того, как увидел патрульный автомобиль. Росгвардейцы решили проверить причину такого поведения и остановили пешехода. Мужчина 1982 года рождения явно находился в состоянии опьянения. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали для разбирательства своим коллегам из полиции.

В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен полимерный пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения. В дальнейшем эксперты дали заключение, что это марихуана массой 10 граммов. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».