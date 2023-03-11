В Волжском районе остановили машину, перевозившую краденое

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В марте текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району поступило сообщение от местного жителя 2000 года рождения о краже аккумулятора, сабвуфера и усилителя из принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 2107».

Полицейские в ходе опроса заявителя выяснили, что автомобиль был припаркован во дворе дома в мкр. Южный город. Специалист экспертно-криминалистического отделения О МВД России по Волжскому району при осмотре автомашины обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации. В ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Нефтегорского района.

Этим же днем, в ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции Волжского района остановили для проверки документов автомобиль «Daewoo Espero». В салоне транспортного средства находился водитель и двое пассажиров.

При проверке документов сотрудники Госавтоинспекции установили, что транспортное средство снято с учета и приняли решение досмотреть автомобиль. В ходе досмотра в присутствии понятых в салоне полицейские обнаружили сабвуфер с усилителем и проводами и аккумулятор, схожие с теми, что были похищены из отечественной легковушки.

Водителя и пассажиров иномарки задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Одним из пассажиров оказался ранее судимый за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью житель Нефтегорска 2002 года рождения, следы пальцев рук которого были изъяты с места преступления.

Полицейским мужчина пояснил, что находясь в мкр Южный город со своими товарищами, увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ 2107», через заднее стекло он заметил на заднем сиденье сабвуфер, на котором прикреплены три усилителя, также он обратил внимание, что задняя дверь автомобиля открыта. Друзьям злоумышленник сказал, что это автомобиль его знакомого, который должен ему денежные средства, и с разрешения знакомого имущество нужно забрать в счет долга. Уже находясь в отделении полиции, мужчина признался своим друзьям, что обманул их.