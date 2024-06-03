В Волжском районе мужчина незаконно получил выплату, показав поддельный диплом о мед образовании

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Прокуратурой Волжского района Самарской области проверено исполнение бюджетного законодательства.

Установлено, что при трудоустройстве фельдшером скорой медицинской помощи на подстанции скорой медицинской помощи Волжского района в кадровое подразделение ГБУЗ СО «Самарская городская ССМП» были предъявлены поддельный диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «лечебное дело», диплом о профессиональной переподготовке по специальности «скорая и неотложная помощь».

Выявлено, что фактически медицинского образования работник не имел.

На основании заявления работника скорой медицинской помощи и представленных в составе иных документов поддельных дипломов министерством здравоохранения Самарской области произведена единовременная компенсационная выплата за счет средств бюджетов Российской Федерации и Самарской области в размере 500 000 руб.

Фактически фельдшер проходил обучение в высшем медицинском образовательном учреждении, однако после академического отпуска обучение не окончил.

Таким образом, фельдшер незаконно получил выплату.

Прокурор района направил в органы следствия материал проверки, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело находится в стадии расследования.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление о взыскании необоснованно полученной выплаты.