В Тольятти задержаны подозреваемые в повреждении рекламного щита

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Причиненный материальный ущерб составил свыше 550 тысяч рублей.



В начале мая текущего года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции на улице Ботанической Автозаводского района города Тольятти заметили двух молодых людей, которые находились возле рекламного щита и кидали в него камнями. Увидев патрульный автомобиль, хулиганы попытались скрыться, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия два камня, фрагменты стекла, два следа обуви, видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной рядом со щитом. Для дальнейшего разбирательства инспекторы ДПС доставили правонарушителей в ближайший отдел полиции.



Сотрудники полиции установили, что жители города Жигулевска 1991 и 1984 годов рождения приехали в Тольятти искать работу. Трудоустроиться у них не получилось, они опоздали на автобус и решили завершить день распитием спиртных напитков в одном из дворов Автозаводского района. После чего отправились прогуляться. По словам 29-летнего задержанного, ранее судимого за повреждение имущества, они были очень расстроены неудачным днем и решили «выпустить пар», разбив рекламный щит, о чем в настоящее время сожалеют.

Возбуждено уголовное дело. Из предоставленных юрисконсультом общества с ограниченной ответственностью документов следует, что ущерб, причиненный злоумышленниками, составил свыше 550 тысяч рублей, сообщает облМВД.

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