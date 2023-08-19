В Тольятти задержали подозреваемого в краже мотоцикла

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В начале августа текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 2005 года рождения, который сообщил сотрудникам полиции о том, что от многоквартирного дома на улице Железнодорожная у него похитили мотоцикл. Сумму причиненного материального ущерба заявитель оценил в 130 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего, изучили материал с камер видеонаблюдения установленных в районе совершения кражи.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1982 года рождения. Во время поквартирного обхода домов, расположенных рядом с местом происшествия, в подъезде оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и изъяли похищенный мотоцикл. Полицейские, располагая информацией о возможных местах нахождения подозреваемого, задержали его по месту жительства.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что сначала просто хотел покататься, но потом решил оставить мотоцикл себе. Для этого и спрятал транспортное средство в подъезде соседнего дома.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.