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В Тольятти задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты
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В Тольятти задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

5 ноября 2023 13:48
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В Тольятти задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1955 года рождения, который сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее около 2000 рублей, за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в нескольких магазинах Центрального района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к хищению причастен работник одной из торговых точек 1999 года рождения.

Располагая информацией о местах возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный вину в содеянном противоправном деянии признал и пояснил, что нашел банковскую карту на улице около магазина, где работает продавцом, и решил попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег, продолжил оплачивать еду и алкоголь в других торговых точках, пока деньги на счету не закончились.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

 

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