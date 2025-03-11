В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже из церковной лавки

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району за помощью обратился продавец церковной лавки, расположенной в торговом центре в Автозаводском районе Тольятти: женщина сообщила, что несколько минут назад покупатель взял посмотреть серебряную цепочку, оттолкнул ее и убежал.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление в котором он скрылся, описание похищенного, направил по указанному в сообщении адресу следственно-оперативную группу и ближайшие автопатрули.

Полицейские провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близ стоящих домов, изучили возможные пути отхода злоумышленника, установили и опросили очевидцев. Со слов потерпевшей оперуполномоченные составили и направили в подразделения городского Управления полиции ориентировку с композиционным портретом злоумышленника и описанием похищенного имущества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили украшение, схожее по описанию с похищенным, в одном из ломбардов города. Сдал чужое имущество местный житель 1988 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. Сотрудники полиции установили местонахождения мужчины, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный местный житель сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что потратил вырученные за чужое имущество средства на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья потерпевшего).

Похищенное имущество полицейские возвратили представителю организации.