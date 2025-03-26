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В Тольятти задержали литейщика, подозреваемого в краже со стройки

26 марта 2025 09:45
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В Тольятти задержали литейщика, подозреваемого в краже со стройки

В конце  января текущего года в полицию обратился 59-летний местный житель с заявлением о краже инструментов со стройки. Материальный ущерб заявитель оценил в размере свыше 30 000 рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, произвели осмотр и подробно опросили заявителя. Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти во время осмотра места происшествия обнаружил и изъял следы бурого цвета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Следователем по изъятому на месте происшествия биологическому материалу назначена генетическая экспертиза. Исследованный в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области генетический профиль крови эксперты занесли в базу данных и обнаружили совпадение изъятой крови с биоматериалом лица, ранее привлекавшего к уголовной ответственности.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя 1977 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный во время допроса признался, что работает литейщиком на стройке и из-за острой нехватки денег на запрещенные вещества решился на кражу инструментов, которые позже продал случайному прохожему.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

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