В Тольятти вандалы уничтожили коллекцию концептов АвтоВАЗа

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Неизвестные проникли на территорию Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова в Тольятти, где хранилась коллекция уникальных прототипов АвтоВАЗа, и серьезно повредили многие автомобили. У машин оторвали дверные ручки, разбили стекла и украли детали салона. При этом запчасти от прототипов не подходят ни к одному серийному автомобилю, поэтому их нельзя ни продать, ни установить на свою машину.



В частности, от рук вандалов пострадал седан ВАЗ-2170 — предшественник популярной отечественной модели Lada Priora. Также сильно повреждены оказались прототипы ВАЗ-2116, ВАЗ-1119, ЕлАЗ-1121 и хэтчбек «Ока-2», который так и не вышел в серию.



При этом территория паркового комплекса является закрытой и должна охраняться службой безопасности — попасть внутрь можно только при наличии пропуска. Однако учитывая, что машины получили повреждения, вероятнее всего, не за один день, вандалы могут попадать на территорию комплекса незамеченными, пишет Самара Город | Новости Самары.