В Тольятти устанавливают личность подозреваемой в краже денег с банковской карты

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19 апреля текущего года в отдел полиции №23 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с её расчетного счета пропало свыше 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы установили, что списание денежных средств произошло в вечернее время в день пропажи карты, через терминал в одном из продовольственных магазинов, расположенных в Комсомольском районе. Полицейские опросили и установили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которые попали действия предполагаемой злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемой.

Её приметы: женщина славянской внешности, на вид 32-36 лет, рост 174-178, худощавого телосложения, волосы средней длинны светлого цвета.

Была одета: куртка кожаная черного цвета, джинсы синего цвета, полуботинки на каблуке черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-53, 8(927)7967755 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.