В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты

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2 мая текущего года в отдел полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, который рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с её расчетного счета пропало свыше 2 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, изучив финансовые операции установили, что списание денежных средств произошло днем этого же дня через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района.

Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180.

Был одет: кепка черного цвета, джемпер черного цвета, джинсы черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 8(917)1662109 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.