В Тольятти устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты

2 мая текущего года в отдел полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, который рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с её расчетного счета пропало свыше 2 тысяч рублей.
Сотрудники полиции, изучив финансовые операции установили, что списание денежных средств произошло днем этого же дня через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района.
Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.
Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемого.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180.
Был одет: кепка черного цвета, джемпер черного цвета, джинсы черного цвета.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45,