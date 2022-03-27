В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в краже денег из магазина

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21 марта текущего года в отдел полиции № 24 У МВД России по г. Тольятти за помощью обратился администратор одного из магазинов, расположенных на ул. Баныкина, который сообщил, что неизвестные вскрыли дверь торговой точки и похитили из кассы свыше 7 тысяч рублей.

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные, используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием примет предполагаемых злоумышленников, которую довели до личного состава, подразделений Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Возбуждено уголовное дело, в подразделения полиции направлены поручения.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемых.



Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Был одет: шапка с белым узором, куртка светлого цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета, перчатки белого цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, полного телосложения.

Был одет: одежда темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112.