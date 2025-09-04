В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно

117

Уважаемые граждане, будьте крайне внимательны к звонкам с незнакомых номеров, в особенности в мессенджерах.

Жительнице Тольятти 1949 года рождения в одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился финансовым консультантом инвестиционной компании. Он вежливо и убедительно рассказал о новой «блестящей возможности» — уникальном инвестиционном проекте с гарантированно высокой доходностью. Поверив мошеннику, в этот же день женщина оформила кредит свыше 5 миллионов рублей и перевела деньги злоумышленнику, в надежде удвоить сумму. На радостях пенсионерка рассказала о выгодном предложении внуку, однако тот радости не разделил и срочно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, ни один настоящий банк или финансовая организация НЕ будет:

· Звонить на домашний или мобильный телефон с предложениями вложить деньги в «секретные» или «особо выгодные» проекты.

· Требовать перевести деньги на счета физических лиц или в другие банки под предлогом «безопасности».

· Давить и создавать искусственную срочность, требуя принять решение «здесь и сейчас».

· Просить сообщать данные карты, коды из SMS, пароли от онлайн-банка. НИКОГДА и НИКОМУ не сообщайте эту информацию!

Если вам или вашим пожилым родственникам поступило подобное предложение: НЕМЕДЛЕННО положите трубку и сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 112 (с мобильного) или 02 (со стационарного).

Берегите себя и свои сбережения!