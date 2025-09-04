Я нашел ошибку
Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
в России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно

4 сентября 2025 12:51
В Тольятти пенсионерка отдала мошеннику 5 миллионов, решив, что это выгодно

Уважаемые граждане, будьте крайне внимательны к звонкам с незнакомых номеров, в особенности в мессенджерах.

Жительнице Тольятти 1949 года рождения в одном из мессенджеров поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился финансовым консультантом инвестиционной компании. Он вежливо и убедительно рассказал о новой «блестящей возможности» — уникальном инвестиционном проекте с гарантированно высокой доходностью. Поверив мошеннику, в этот же день женщина оформила кредит свыше 5 миллионов рублей и перевела деньги злоумышленнику, в надежде удвоить сумму. На радостях пенсионерка рассказала о выгодном предложении внуку, однако тот радости не разделил и срочно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, ни один настоящий банк или финансовая организация НЕ будет:

· Звонить на домашний или мобильный телефон с предложениями вложить деньги в «секретные» или «особо выгодные» проекты.

· Требовать перевести деньги на счета физических лиц или в другие банки под предлогом «безопасности».

· Давить и создавать искусственную срочность, требуя принять решение «здесь и сейчас».

· Просить сообщать данные карты, коды из SMS, пароли от онлайн-банка. НИКОГДА и НИКОМУ не сообщайте эту информацию!

Если вам или вашим пожилым родственникам поступило подобное предложение: НЕМЕДЛЕННО положите трубку и сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 112 (с мобильного) или 02 (со стационарного).

Берегите себя и свои сбережения!

В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей
03 сентября 2025, 11:36
В надежде обезопасить свои деньги сызранка отдала мошенникам 1,3 млн рублей
Ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
02 сентября 2025, 13:16
Половина россиян считает, что хорошо распознаёт сообщения от мошенников
Чтобы обезопасить себя, 27% опрошенных россиян не переходят по ссылкам и не открывают вложения из сомнительных писем. Общество
58-летняя самарчанка поверила заманчивому предложению мошенника о лёгком заработке
02 сентября 2025, 12:39
58-летняя самарчанка поверила заманчивому предложению мошенника о лёгком заработке
Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела злоумышленникам около 29 тысяч рублей. Криминал
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
