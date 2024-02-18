В Тольятти обокрали павильон с мясной продукцией

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В полицию Тольятти за помощью обратился представитель одного из продуктовых магазинов, который сообщил, что, придя на работу, обнаружил повреждение окна и похищенную мясную продукцию. Сумма ущерба составила свыше 18 000 рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял фрагменты следов обуви, следы пальцев рук.

В экспертно-криминалистическом отделе У МВД России по г. Тольятти при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских, 45-летний местный житель ранее судим за имущественные преступления.

Задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что часть похищенной мясной продукции продал случайным прохожим, а другую часть съел.