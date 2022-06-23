Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре акция пройдет у штурмовика ИЛ-2 и монумента на площади Славы.
24 июня «Лучи Победы» озарят небо над Самарой
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Самокат возвращен законным владельцам.
В Тольятти "угонщика" самоката задержали через 20 минут после совершения им преступления
Проведено более 150 рейдовых мероприятий.
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
В честь памятной даты представители коллектива «ОДК-Кузнецов» возложили цветы к бюстам Николая Дмитриевича Кузнецова.
Самарские моторостроители отмечают 111 лет со дня рождения генерального конструктора Николая Кузнецова
В Самаре за сутки заболели 23 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
22 Июня, в День памяти и скорби состоялось торжественное открытие памятного знака, посвященного героине.
В Самаре открыли информационный стенд в память о Герое Советского Союза - летчице Полине Осипенко
На заседании областного кабинета министров обсудили работу молодежного правительства
На заседании областного кабинета министров обсудили работу молодежного правительства
Портал «Госуслуг» утром в четверг подвергся интенсивным хакерским атакам.
Портал «Госуслуг» утром в четверг подвергся интенсивным хакерским атакам
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.28
-1.43
EUR 55.83
-1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Самара отпразднует День молодёжи
Сегодня музей имени Алабина проведет пешеходную экскурсию «Привет, Самара!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти недобросовестный продавец забрала деньги из кассы

23 июня 2022 12:52
138
В Тольятти недобросовестный продавец забрала деньги из кассы

В середине мая текущего года в полицию обратился  администратор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 30 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна  местная жительница 1995 года рождения, работающая в торговой точке продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что ей нужно было оплатить кредит, поэтому она  воспользовалась  своим служебным положением, взяла из кассы свыше 30 тысяч рублей, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Отделом дознания ОП № 22 Управления МВД России по городу Тольятти уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» расследовано и с обвинительным актом в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой работнику торговой точки статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
22 июня 2022, 13:44
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Из дачного дома и бани, расположенных в районе улицы Ново-Самарской, похитили бытовую и садовую технику. Криминал
344
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
19 июня 2022, 13:01
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
Ранее один из злоумышленников был судим за совершение разбоя, грабежей и краж, а второй - за причастность к незаконному обороту наркотиков. Криминал
730
В Жигулевске велосипедного вора задержали за несколько часов
19 июня 2022, 11:20
В Жигулевске велосипедного вора задержали за несколько часов
   Находясь у себя в квартире, женщина случайно увидела в окно, как неизвестный мужчина уезжает на ее велосипеде, и сразу же обратилась в полицию. Криминал
744
В центре внимания
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
165
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
153
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
180
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
335
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
422
Весь список