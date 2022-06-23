В Тольятти недобросовестный продавец забрала деньги из кассы

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В середине мая текущего года в полицию обратился администратор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму более 30 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна местная жительница 1995 года рождения, работающая в торговой точке продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что ей нужно было оплатить кредит, поэтому она воспользовалась своим служебным положением, взяла из кассы свыше 30 тысяч рублей, в дальнейшем планируя вернуть денежные средства. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Отделом дознания ОП № 22 Управления МВД России по городу Тольятти уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» расследовано и с обвинительным актом в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой работнику торговой точки статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.