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В Тольятти мужчина взял в аренду велосипед и сдал его в ломбард

21 сентября 2022 11:51
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В Тольятти мужчина взял в аренду велосипед и сдал его в ломбард

Представитель пункта проката спортивного инвентаря 1996 года рождения обратился в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, похитившего спортивный инвентарь. 

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчина пояснил, что один из клиентов взял на несколько часов дорогостоящий велосипед, при этом предоставил копию документа, удостоверяющего личность. Когда время возврата имущества истекло, телефон арендатора оказался отключен. Причиненный предпринимателю ущерб составил 35 тысяч рублей.

         В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения злоумышленника и задержали его. Местного жителя 1991 года рождения доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

         В ходе опроса, ранее судимый за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что арендованный велосипед сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время полицейские принимают меры к розыску похищенного имущества.

         Отделом дознания ОП 21 У МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

         Полицейские настоятельно рекомендуют владельцам двухколесных транспортных средств сделать несколько фото своего велосипеда и обязательно зафиксировать его цвет, модель и заводской номер. Кроме того, храните документы, полученные при покупке велосипеда. Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.

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