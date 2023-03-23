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В Тольятти ищут вора, подобравшего чужую карту

23 марта 2023 10:47
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В Тольятти ищут вора, подобравшего чужую карту

В конце январе текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту и после этого ей на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшей, установили, что списание денег произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Центрального района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ УМВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки с описанием примет подозреваемого.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, рост 175- 180 см, среднего телосложения, носит бороду.

Был одет: куртка черного цвета, брюки черного цвета, штаны черного цвета, кофта синего цвета с капюшоном, бейсболка черного цвета, туфли черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-48-89,  8(917)8162114 или 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Сотрудники полиции напоминают, если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее категорически нельзя! Пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если вы обнаружили чужую карточку, рекомендуется позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты) и объяснить ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.

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