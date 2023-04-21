В Тольятти грабитель "вынес" кассы в двух пекарнях

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району обратились представители двух торговых точек города, которые сообщили, что примерно час назад неизвестный, словесно угрожая физической расправой, похитил деньги из кассы. Общая сумма причиненного ущерба, согласно представленной документации, составила 16 000 рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил приметы злоумышленника, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанным адресам следственно-оперативную группу.

Полицейские опросили сотрудников магазинов и очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых помещениях, на которых запечатлен момент противоправных действий.

При осмотре мест происшествий с поверхностей, которых касался злоумышленник, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые были направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат ранее судимому за имущественные преступления жителю г. Тольятти 1964 года рождения.

Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая информацией о возможных местах нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его во дворе одного из домов в Автозаводском районе города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что похищенные денежные средства потратил на личные нужды.