В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор

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В полицию Тольятти поступила информация о происшествии в одной из квартир многоэтажного дома на улице Мурысева. Как сообщил потерпевший, он совместно с компанией малознакомых молодых людей распивал спиртные напитки в своей квартире. Спустя некоторое время мужчина заметил, что один из гостей похитил у него телевизор, после чего скрылся.

В тот же день сотрудниками патрульно – постовой службы на маршруте патрулирования был замечен гражданин, схожий по приметам с подозреваемым мужчиной. Заметив полицейских мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее судимый житель г. Тольятти 1986 года рождения. Мужчина сознался в совершении преступления и добровольно вернул похищенный телевизор, который сотрудники полиции уже вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.