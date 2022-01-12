Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд оправдал директора ДК им. Литвинова после гибели ребенка
Суд оправдал директора ДК им. Литвинова после гибели ребенка
Ритейлеры предложили ограничить наценки на базовые продукты
Ритейлеры предложили ограничить наценки на базовые продукты
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый
Поменять бумажный паспорт на цифровой уже сегодня готов каждый четвертый
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
Если позволят погодные условия, под Полевым спуском в Самаре оборудуют купель на Крещение
Если позволят погодные условия, под Полевым спуском в Самаре оборудуют купель на Крещение
Самарец хотел купить сено, а стал жертвой мошенников
Самарец хотел купить сено, а стал жертвой мошенников
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.84
-0.29
EUR 84.88
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор

12 января 2022 10:39
71
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор

В полицию Тольятти поступила информация о происшествии в одной из квартир многоэтажного дома на улице Мурысева. Как сообщил потерпевший, он совместно с компанией малознакомых молодых людей распивал спиртные напитки в своей квартире. Спустя некоторое время мужчина заметил, что один из гостей похитил у него телевизор, после чего скрылся. 

В тот же день сотрудниками патрульно – постовой службы на маршруте патрулирования был замечен гражданин, схожий по приметам с подозреваемым мужчиной. Заметив полицейских мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  Задержанным оказался ранее судимый житель г. Тольятти 1986 года рождения. Мужчина сознался в совершении  преступления и добровольно вернул похищенный телевизор, который сотрудники полиции уже вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. 

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти сын у отца похитил телефон и сбежал
11 января 2022, 10:41
В Тольятти сын у отца похитил телефон и сбежал
По данным сотрудников полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Криминал
370
В Сызрани сотрудник магазина похитил шесть телефонов
10 января 2022, 12:51
В Сызрани сотрудник магазина похитил шесть телефонов
Ущерб, причиненный организации, составил более 290 тысяч рублей. Криминал
433
В Самаре вынесли приговор уличному грабителю
08 января 2022, 12:41
В Самаре вынесли приговор уличному грабителю
Добычей злоумышленника стала сумка, в которой находились документы и два сотовых телефона. Криминал
1038
В центре внимания
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
86
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022  13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
428
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022  12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
729
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул
11 января 2022  11:21
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул
434
В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках
11 января 2022  11:18
В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках
428
Весь список