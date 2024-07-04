В Тольятти девушка похитила сотовый телефон у знакомого и сдала в ломбард

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В середине июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что знакомая похитила его сотовый телефон. Сумма причинного ущерба составила 8 000 рублей. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленницы и описание похищенного, направил на место происшествия следственно-оперативную группу и ориентировал на розыск наружные силы.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, установленных на подъезде многоквартирного дома на одной из улиц Автозаводского района, возле которого, по словам заявителя, он передал гаджет своей знакомой. В тот день девушка попросила молодого человека одолжить ей сотовый телефон на пару минут, обосновав необходимостью срочного звонка родным. Пока девушка вела диалог по мобильному устройству, пострадавший зашел в магазин, а когда вернулся, злоумышленница уже скрылась вместе с телефоном.

Полицейские установили местонахождение 24-летней безработной местной жительницы, задержали и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанная вину в содеянном признала и пояснила, похищенный телефон она сдала в ломбард, а денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".