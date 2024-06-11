В Сызрани задержали серийного магазинного вора из Коми

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Фигуранту предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов, предусмотренных ч.1 ст. 158 «Кража» УК РФ.

В марте текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов. Сотрудник торговой точки сообщил, что неизвестный, находясь в зале, под видом покупателя, похитил несколько позиций бытовой химии: шампунь, бальзам, дезодоранты различных марок на сумму более 5 000 рублей. Неделей позже по такой же схеме были похищены материально-товарные ценности из соседнего магазина на сумму более 3 000 рублей, о чем так же было сделано сообщение в полицию.

По данным фактам, полицейские, опросили работников магазинов на местах происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к совершению преступления может быть причастен один и тот же гражданин. Используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Через несколько дней после поступления заявлений в дежурную часть, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел, для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж уроженец республики Коми, 1987 года рождения.

В ходе опроса злоумышленник сознался в совершении преступлений и рассказал полицейским, что после освобождения из мест лишения свободы в 2023 году остался в Сызрани, нигде не работает, в связи, с чем испытывает материальные трудности, пояснил, что похищенный товар успел продать прохожим на улице. Сотрудники полиции установили причастность задержанного ещё к трем аналогичным кражам, совершенным в местных торговых точках. Потерпевшие оценили причинённый ущерб на общую сумму порядка 15 000 рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в Сызранский городской суд, для принятия решения по существу.