В Сызрани таксист забрал телефон клиентки и подарил жене

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 50-летняя местная жительница, которая сообщила, что оставила в такси, на котором добиралась на работу, мобильный телефон, стоимостью 10 000 тысяч рублей.



Самостоятельно вернуть гаджет сызранка не смогла и обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение водителя такси – ранее не судимого жителя Сызрани 1978 года рождения. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции. В ходе опроса он пояснил, что после окончания работы обнаружил между сиденьем и спинкой заднего пассажирского сиденья сотовый телефон. У таксиста была возможность вернуть имущество законной владелице, тем более, что телефон не имел пароля, а потерпевшая связывалась с диспетчером такси, однако мужчина решил его присвоить себе. Подозреваемый выбросил сим-карту, а мобильный телефон подарил своей жене. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.



Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции предупреждают: если вы оставите себе найденный телефон, планшет, аудиоколонку, то такие действия могут квалифицироваться как кража. Лучше всего сообщите в ближайший отдел полиции о найденном устройстве. В заявлении следует указать все обстоятельства обнаружения гаджета. Полицейские примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченное. Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может грозить уголовной ответственностью.