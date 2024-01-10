В Сызрани поймали жулика, похитившего колеса из гаража

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В дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель 1979 года рождения. Он рассказал, что из гаража, расположенного в районе пр. 50 лет Октября, похищены 4 автомобильных колеса в комплекте. Причиненный ущерб заявитель оценил в 13 000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в гараж злоумышленник попал путем повреждения замка. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции установлены и опрошены очевидцы случившегося, изъяты замок и отпечаток следа обуви.

При отработке на причастность к совершению преступления лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и мест возможного сбыта похищенного, к сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация, что к совершению противоправного деяния может быть причастен местный житель 1984 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских. Оперативники отдела полиции по Юго-Западному району установили места возможного нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемый местный житель 1984 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что продал комплект колес мужчине, с которым ранее не был знаком за 2 000 рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении 39 - летнего сызранца по признакам преступления, предусмотренного п. Б. В ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города.