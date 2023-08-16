В Сызрани квартиранты съехали, прихватив с собой чужого более чем на 27 000 рублей

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В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» обратилась жительница Октябрьска 1971 года рождения с заявлением о краже имущества из принадлежащей ей квартиры по пр. Королева в городе Сызрани. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму более 27 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подробно опросили потерпевшую и провели поквартирный обход. Женщина сообщила полицейским, что с февраля по июнь 2023 года квартиру сдавала в наём. После того, как арендаторы перестали вносить деньги, собственница решила расторгнуть с ними договор. Когда потерпевшая пришла в свою квартиру, то обнаружила пропажу ковра и телевизора.

Сотрудниками уголовного розыска при отработке мест возможного сбыта похищенного обнаружили залоговые документы на телевизор в одном из комиссионных магазинов города. Изучив их и опросив сотрудников магазина, полицейские выяснили, что имущество сдавал квартирант потерпевшей – местный житель 1989 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможные места нахождения мужчины, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Он признал свою вину полностью и сообщил полицейским, что вырученные за телевизор деньги потратил по собственному усмотрению, а ковер ему пришлось выкинуть, так как он пришел в негодность. По данным полицейских, подозреваемый не имеет постоянного источника дохода, ранее к уголовной ответственности привлекался за кражу, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

На данный момент следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят комплекс мероприятий по возврату похищенного имущества..