В Сызрани из гаража украли инструменты на 115 тыс.рублей

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В ноябре 2019 года в дежурную часть Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что из его гаража похищены строительные инструменты. Нанесенный ущерб потерпевший оценил в сумму более 115 000 рублей.

При осмотре выяснилось, что неизвестный злоумышленник проник в помещение путем среза металлического винтового замка.

Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» предположили, что дорогостоящие инструменты неизвестный мог сдать в один из ломбардов города. В ходе проверки данная версия подтвердилась. В одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили часть имущества по приметам схожего с похищенным. Вскоре полицейские установили и личность злоумышленника, который его сдал. Им оказался житель города Сызрань 1986 года рождения.

По версии следствия, мужчина приметил один из гаражей, который располагался на отдаленной от остальных территории. Приехав на машине родственницы, он прибором для газовой резки срезал металлический замок и проник внутрь. Часть похищенного имущества сдал в ломбард. Некоторые инструменты сотрудники полиции, в присутствии понятых, обнаружили при осмотре места жительства задержанного. В настоящее время они изъяты и возращены законному владельцу.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.