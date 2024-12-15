В спортивном магазине Тольятти вор украл куртку с витрины

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В полицию Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих спортивную одежду в торговом центре, который сообщил, что с витрины торговой точки пропал товар. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 20 тысяч рублей.

Узнав в злоумышленнике ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1987 года рождения и, располагая информацией о местах его возможного нахождения, оперуполномоченные доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что куртку похитил, надев под свою одежду, после чего продал случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.