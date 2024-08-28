В Сергиевском районе внучка оформила кредит на бабушку на 350 тысяч рублей

164

В дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратилась пенсионерка. По словам женщины, на протяжении месяца ей поступали звонки из банка с требованием внести платежи по кредитному договору, который она не заключала.

Полицейские изучили финансовые документы и установили, что в марте текущего года на имя потерпевшей была оформлена кредитная карта, с которой переведены денежные средства на расчетные счета внучки заявительницы.

Оперуполномоченные установили местонахождение родственницы пенсионерки, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Жительница поселка Сургут 1990 года рождения в краже электронных денежных средств созналась и пояснила, что через мобильное приложение банка направила заявку на оформление кредитной карты от имени бабушки. После одобрения заявки и заключения договора на получение около 350 000р. женщина перевела часть денег на свою карту после чего потратила их на собственные нужды.

В отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств).

В ходе предварительного расследования с целью дальнейшего возмещения причиненного заявительнице ущерба был наложен арест на автомобиль, принадлежащий злоумышленнице.