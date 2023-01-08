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В Сергиевском районе полицейские изъяли марихуану в значительном размере

8 января 2023 10:08
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В Сергиевском районе полицейские изъяли марихуану в значительном размере

Оперуполномоченным группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району поступила информация о том, что ранее судимый 35-летний житель п.г.т. Суходол может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки полученных сведений оперативники задержали мужчину на одной из улиц городского поселения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, общей массой более 30 граммов, что относится к значительному размеру.

В ходе допроса мужчина пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного употребления, без цели сбыта.

В ходе общения с подозреваемым полицейские выявили у него признаки опьянения, вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи мужчине назначено наказание в виде наложения штрафа в размере четырех тысяч рублей.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

 

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