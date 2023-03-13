В Самарской области женщина, расплатившаяся поддельной купюрой, будет отвечать перед судом

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В дежурную часть Сергиевского района обратилась хозяйка одной из торговых точек на рынке городского поселения Суходол с заявлением о том, что покупательница оплатила товар денежной купюрой, не являющейся платежным средством.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговых палаток. Как пояснила продавец, одна из покупательниц расплатилась за товар денежной купюрой номиналом 2 тысячи рублей и, получив сдачу попросила разменять ей еще 2 тысячи рублей. Только после того, как покупательница ушла, продавец заметила, что вместо денежных средств, женщина дала билеты банка приколов.

Полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы, задержали ее по месту жительства.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница 1986 года рождения вину в содеянном признала и пояснила, что вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование уголовного дела завершено, вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.