В Самарской области задержали банду юных угонщиков

93

Правоохранители региона задержали жителей Кинель-Черкасского района. Их подозревают в угоне машин. В авто, по версии следствия, в апреле 2021 года 19-летний и 17-летний злоумышленники проникали через открытую дверь багажника. Заводили машины юные угонщики, замыкая провода в замке зажигания. Чтобы не попасться, пока лезут в машину, молодые люди ставили на стреме 15-летнюю девушку.

— Следователями выявлено 4 эпизода преступной деятельности обвиняемых. Кроме того, в июне 2021 года указанные несовершеннолетние лица также совершили угон транспортного средства с целью последующей поездки на нем по территории населенного пункта. При этом девушка также проникла в автомобиль через незапертую дверь багажного отделения, после чего обеспечила доступ в него своему подельнику, который запустил двигатель ключом, обнаруженным в замке зажигания, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области, пишет 63.ру.

— В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)), — пояснили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области.