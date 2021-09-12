Я нашел ошибку
Главные новости:
Покрас Лампас установит 12 сентября в Самаре свою первую скульптуру в рамках фестиваля Samara Ground 2021
Покрас Лампас установит 12 сентября в Самаре свою первую скульптуру в рамках фестиваля Samara Ground 2021
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
В Роспотребнадзоре рассказали, когда отменят масочный режим
Массовая пьянка со стрельбой произошла ночью в центре Самары
Массовая пьянка со стрельбой произошла ночью в центре Самары
В Самаре горели дома на улице Майской
В Самаре горели дома на улице Майской
В Самарской области задержали банду юных угонщиков
В Самарской области задержали банду юных угонщиков
Робот начал проводить экскурсии в самарском историческом мультимедийном парке
Робот начал проводить экскурсии в самарском историческом мультимедийном парке
Рыболов лишился велосипеда на рыбалке в Самарской области
Рыболов лишился велосипеда на рыбалке в Самарской области
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержали банду юных угонщиков

12 сентября 2021 12:47
93
В Самарской области задержали банду юных угонщиков

Правоохранители региона задержали жителей Кинель-Черкасского района. Их подозревают в угоне машин. В авто, по версии следствия, в апреле 2021 года 19-летний и 17-летний злоумышленники проникали через открытую дверь багажника. Заводили машины юные угонщики, замыкая провода в замке зажигания. Чтобы не попасться, пока лезут в машину, молодые люди ставили на стреме 15-летнюю девушку.

— Следователями выявлено 4 эпизода преступной деятельности обвиняемых. Кроме того, в июне 2021 года указанные несовершеннолетние лица также совершили угон транспортного средства с целью последующей поездки на нем по территории населенного пункта. При этом девушка также проникла в автомобиль через незапертую дверь багажного отделения, после чего обеспечила доступ в него своему подельнику, который запустил двигатель ключом, обнаруженным в замке зажигания, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области, пишет 63.ру.

— В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)), — пояснили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области.

 

Теги: СУ СК угон угон автомобиля

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец угнал машину и решил помыть
10 сентября 2021, 10:43
Самарец угнал машину и решил помыть
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Криминал
369
Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке
03 сентября 2021, 10:56
Каждый восьмой автомобиль угоняется на парковке или стоянке
При этом, в отдельных случаях, как в Туле и Твери, машины были похищены с подземных стоянок. Криминал
593
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
02 сентября 2021, 13:33
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Транспортное средство он спрятал, чтобы впоследствии оставить себе. Криминал
753
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
12 сентября 2021  11:23
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города
140
В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль Шостакович ХХ век»
12 сентября 2021  11:10
В Самаре стартовал музыкально-театральный фестиваль «Шостакович ХХ век»
142
Сегодня Самара отмечает День города
12 сентября 2021  10:11
Сегодня Самара отмечает День города
1199
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
11 сентября 2021  19:38
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
627
Президент Республики Анатолий Бибилов поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение в регион.
11 сентября 2021  18:52
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров на самарской земле принимает делегацию из Южной Осетии
642
Весь список