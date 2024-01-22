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В Самарской области у мужчины изъяли более 1,5 килограммов марихуаны

22 января 2024 09:59
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В Самарской области у мужчины изъяли более 1,5 килограммов марихуаны

Мужчина, задержанный благодаря неравнодушию местных жителей, пояснил, что собрал и хранил наркотики для личного употребления.

Сотрудникам Отделения уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району от неравнодушных граждан поступила информация о том, что местный житель 1974 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилища мужчины. На террасе дома под кроватью сотрудники полиции обнаружили и изъяли части высушенных растений коричнево-зеленого цвета с характерным запахом. Как пояснил ранее не судимый хозяин дома, это дикорастущая конопля, которую он нарвал летом в поле, высушил и хранил для собственного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется оперуполномоченными.

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования.

За правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача) решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Кроме того, он обязан пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Два изъятых полиэтиленовых пакета с веществом оперуполномоченные  направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим – марихуаной, общей массой более 1500 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта, совершенное в крупном размере). Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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