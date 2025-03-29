В Самарской области школьника обманули на продаже товаров

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В полицию обратился ученик 11 класса с заявлением о хищении денежных средств.

В ходе выяснения обстоятельств самарские полицейские установили, что потерпевший нашел объявление о продаже товаров через интернет-сервис. Под предлогом обмена принадлежащих продавцу вещей, брендовой сумки и фирменной кофты, 18-летний юноша перевел денежные средства на указанный счет в размере 12 000 рублей. Собеседник уверял, что сделка пройдет успешно, но больше не отвечал на сообщения и спустя несколько часов парень понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.