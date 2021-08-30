В Самарской области с детской площадки украли волейбольную стойку

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Мужчина намеревался сдать похищенное в пункт приёма металлолома и за счет этого обогатиться.

В дежурную часть Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району за помощью обратилась глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский и сообщила о пропаже с детской спортивной площадки волейбольной металлической стойки.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего. Полицейские выяснили, что неизвестный злоумышленник путем свободного доступа тайно похитил металлическую стойку и скрылся.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу мужчина 1989 года рождения. Злоумышленника доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенное намеревался сдать в пункт приёма металлолома для дальнейшего обогащения. Реализовать замысел злоумышленник не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.