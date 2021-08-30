В Самарской области с детской площадки украли волейбольную стойку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единственным средством защиты от инфекции является профилактика.
В Самарской поликлинике № 14 открыт круглосуточный пункт вакцинации
Для предупреждения заражения в ведомстве рекомендуют при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду.
Роспотребнадзор предупредил о появлении в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
Количество рейдов, охватывающих все виды общественного транспорта, увеличилось до 80 в неделю.
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
На прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на пересечении улиц Гагарина и Революционной. 
РКС-Самара: Вы всё ещё должник? Тогда пирамида идёт к вам 
В 2021 году Фестивали «Золотой Маски» пройдут в 13 российских городах.
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
Основу выставки составят шесть женских костюмов Ярославской, Тверской, Архангельской, Олонецкой, Брянской и Белгородской губерний.
В Безенчуке состоится открытие выставки «Русский традиционный костюм»
Это позволит Уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав.
Уполномоченные по правам человека примут участие в видеонаблюдении за ходом выборов
Посещение спектакля детьми с ограниченными возможностями здоровья во многом стало возможным благодаря новому зданию.
1 сентября в Самарском театре кукол состоится праздник для детей-инвалидов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.42
EUR 86.81
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима
В Новокуйбышевске  состоится фестиваль «Золотая Маска»
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области с детской площадки украли волейбольную стойку

30 августа 2021 13:53
186
В Самарской области с детской площадки украли волейбольную стойку

Мужчина намеревался сдать похищенное в пункт приёма металлолома и за счет этого обогатиться.

В дежурную часть Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району за помощью обратилась глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский и сообщила о пропаже с детской спортивной площадки волейбольной металлической стойки.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего.  Полицейские выяснили, что неизвестный злоумышленник путем свободного доступа тайно похитил металлическую стойку и скрылся.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу мужчина 1989 года рождения. Злоумышленника доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенное намеревался сдать в пункт приёма металлолома для дальнейшего обогащения. Реализовать замысел злоумышленник не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража».  Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: детская площадка кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области менеджер строительной организации похитил вверенную технику
30 августа 2021, 13:55
В Самарской области менеджер строительной организации похитил вверенную технику
Сотрудники полиции принимают меры по розыску похищенного имущества. Криминал
171
Из ревности мужчина совершил поджог квартиры и кражу, а также причинил травмы жительнице Новокуйбышевска
30 августа 2021, 10:15
Из ревности мужчина совершил поджог квартиры и кражу, а также причинил травмы жительнице Новокуйбышевска
После произошедшего женщина, в первую очередь, обратилась в городскую поликлинику, а затем – в полицию Криминал
271
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки
29 августа 2021, 12:19
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки
Причиненный ущерб составил более 16 500 рублей. Криминал
711
В центре внимания
В Самарской области откроется «Школа фермера»
30 августа 2021  13:49
В Самарской области откроется «Школа фермера»
213
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
30 августа 2021  13:20
Сегодня Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
240
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
30 августа 2021  13:12
Сроки запуска троллейбусов в Куйбышевский район Самары перенесли
198
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
260
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
416
Весь список