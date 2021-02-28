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В Самарской области рецидивист-разбойник напал на пенсионерку

28 февраля 2021 11:55
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В Самарской области рецидивист-разбойник напал на пенсионерку

Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима получил житель села Челно-Вершины.

Красноглинский районный суд г. Самары вынес приговор 25-летнему жителю Челно-Вершинского района Самарской области. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница 1966 года рождения. Женщина сообщила, что неизвестный напал на нее на улице, когда она вышла из увеселительного заведения, избил и похитил кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения подозреваемого. Полицейские провели засадные мероприятия, в результате которых через два дня налетчик был задержан в селе Челно-Вершины и, по ходатайству органов следствия, заключен под стражу.

Следствием установлено, что нападавший, ранее судимый за аналогичные тяжкие преступления,  заранее спланировал преступление и для его совершения, находясь  в баре, выбирал «жертву». Когда он заметил в руках женщины пачку тысячных купюр, решил их похитить. На улице злоумышленник нанес женщине удары руками и ногами по телу и голове, от чего потерпевшая потеряла сознание. Преступник забрал ее кошелек и скрылся с места происшествия.

Изучив материалы дела, суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает облМВД.

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