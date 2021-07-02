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В Самарской области пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере

2 июля 2021 09:54
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В Самарской области пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере

В июне текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что уроженец республики Чувашия 1969 года рождения, временно проживающий в Тольятти, может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города Тольятти и Самарской области.

При проверке полученной информации подозреваемый был задержан возле одного из жилых домов по улице Спортивная в Тольятти в момент, когда закладывал пакет с порошкообразным веществом в заранее заготовленный тайник. В присутствии понятых пакет изъят и направлен на экспертизу в ЭКО Управления МВД России по г. Тольятти. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой 0,580 грамм.

В ходе обыска, проведенного по месту временного проживания задержанного, в присутствии понятых обнаружен и изъят еще один пакет с порошкообразным веществом белого цвета. В результате проведённого экспертного исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – производное N-метилэфедрона, общей массой более 500 грамм, что является особо крупным размером. В ходе опроса подозреваемый сообщил полицейским, что приобрел наркотики посредством сети Интернет для дальнейшей реализации через тайники.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотиков на территорию региона и выясняют все обстоятельства противоправного деяния.

 

Теги: наркоторговля Стоп Наркотик

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