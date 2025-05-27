В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего управляющего ООО «ТехноСтройГрупп 1»

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В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего управляющего ООО «ТехноСтройГрупп 1» (далее - «ТСГ 1») и представителя юридической организации, причастных к мошенничеству в особо крупном размере.

В марте 2023 года вышеупомянутый юрист задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денежных средств в размере 8,2 млн рублей. Следственным управлением У МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности указанного лица, связанный с хищением 12 млн рублей у бенефициаров «ТСГ 1».

Приговором Железнодорожного районного суда г. Самары оба фигуранта признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки 4 и 6 лет соответственно.

В настоящее время стороной защиты, а также стороной обвинения поданы апелляционные жалобы.