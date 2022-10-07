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В Самарской области майор полиции, находящийся в отпуске, задержал грабителя

7 октября 2022 11:40
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В Самарской области майор полиции, находящийся в отпуске, задержал грабителя

Правильно оценив ситуацию, начальник отделения по вопросам миграции действовал решительно и самоотверженно.

Выходя из магазина, расположенного в городе Кинеле, находящийся в очередном отпуске начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» майор полиции Роман Акмаев услышал призывы о помощи и увидел убегающего от женщины в спецодежде ломбарда мужчину. Полицейский правильно оценил обстановку и бросился в погоню. После непродолжительного преследования, применив физическую силу, сотрудник полиции задержал мужчину и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы.

Как установили сотрудники полиции безработный без определенного места жительства ранее судимый за квартирную кражу и грабеж мужчина 1986 года рождения пришел в один из ломбардов, расположенных в городе Кинель Самарской области и попросил женщину - продавца показать несколько золотых украшений. Одев себе на палец одно из предложенных колец, он выбил входную дверь, которая за каждым посетителем закрывается на небольшой магнитный замок  и попытался скрыться. За ним, призывая на помощь очевидцев, выбежала работник комиссионного магазина.

В настоящее время отделом дознания в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ювелирное украшение стоимостью более 47 тысяч рублей изъято с пальца задержанного и  возвращено в ломбард.

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