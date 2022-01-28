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В Самарской области ищут вора, сбежавшего от дознания

28 января 2022 09:45
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В Самарской области ищут вора, сбежавшего от дознания

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Ильина Александра Петровича, 1971 года рождения

Летом 2021 года на территории Красноярского района сотрудниками полиции по подозрению в краже садового инвентаря у местного жителя задержан  Ильин Александр Петрович, 17.10.1971 г.р. В отношении мужчины отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемый дал признательные показания, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент мужчина скрывается от органа дознания. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Полицейские предполагают, что Ильин А.П., лицо без определенного места жительства, может находится в одном из населенных пунктов на территории Самарской области.

Приметы обвиняемого в краже:  мужчина, на вид 45-50 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84657)2-13-78, 89297058514, или 112.

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