В Самарской области ищут хулигана, разбившего трубой автомобили

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В Самарской области за хулиганство разыскивается Дружбин Сергей Владимирович 1971 года рождения, уроженец города Октябрьска, Самарской области, лицо без определённого места жительства.

В сентябре 1999 года разыскиваемый гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения повредил при помощи металлической трубы два автомобиля, припаркованных у одного из жилых домов в поселке Варламово, а также две входных двери этого дома.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 45- 50 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы светло – русые, глаза голубые, нос прямой.

Особые приметы: может представляться как Семёнов Сергей.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8- (8464) 33-38-66, 8 -(8464) 98-46-02 либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.