В Самарской области четыре года спустя задержали серийного вора

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В 2020 году в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило ряд заявлений от владельцев частных домов одного из сел района о взломе жилищ и хищении имущества.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. Установить личность преступника по горячим следам не удалось, работа по раскрытию преступления не прекращалась.

Спустя более четырех лет, оперативники совместно со следователями при очередной проверке данных учётов удалось установить предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1977 года рождения.

Располагая возможным местом нахождения, подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина пояснил, что ему заведомо было известно, что в данных домах хозяева постоянно не проживают, поэтому решил похитить имущество с целью последующей продажи. Он взламывал входные двери с помощью монтировки и выносил мелкую бытовую технику, инструменты, одежду и продукты питания. Денежные средства потратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба, причиненного его противоправными действиями составила более 30 000 рублей.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.