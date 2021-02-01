В Самарской области бывший кассир присвоил деньги организации

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В Самаре окончено расследование уголовного дела по факту присвоения денег сотрудником одного из филиалов федеральной сети центров, специализирующихся на продаже автотоваров.

Как выяснили полицейские, недостачу крупной суммы - более 800 тысяч рублей, выявили при проведении финансовой проверки в главном офисе организации, расположенном в г. Уфа. При сопоставлении данных под подозрение руководителей попала сотрудница самарского филиала. В ходе следствия ранее не судимая женщина 1988 года рождения призналась в совершенном противоправном деянии.

По словам обвиняемой, при расчете с клиентами магазина за приобретенный товар, она выбирала в программе способ оплаты «безналичный», однако фактически принимала наличные денежные средства. После оплаты товара покупателем, денежные средства, полученные от его реализации, в кассу не вносила, а присваивала себе. Также в процессе следственных действий стало известно, что женщина внесла денежные средства в сумме 400 000 рублей в кассу организации в счет погашения ущерба, остальное обвиняемая также обязалась вернуть.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.