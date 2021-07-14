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В Самарской области аферисты обманули представителя торговой компании на 400 тысяч рублей

14 июля 2021 10:19
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В Самарской области аферисты обманули представителя торговой компании на 400 тысяч рублей

Будьте бдительны! Не верьте мошенникам, которые похищают денежные средства под видом реализации товаров и услуг в сети Интернет.  

Так, 24-летний житель Самарского региона, работающий представителем одной из торговых компаний, нашел в сети Интернет объявление об оптовой продаже товаров для домашних животных. 
Мошенник пообещал предоставить указанный товар после оплаты. Мужчина поверил незнакомцу и перевел на указанный счет денежные средства в размере около 400 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь. Пострадавший обратился за помощью в полицию. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД по Самарской области в очередной раз напоминает: не доверяйте предложениям от незнакомцев в Интернете. Прежде чем заключать сделки онлайн следует внимательно изучить историю компании, сроки её деятельности и отзывы других пользователей!

Теги: аферисты интернет-мошенники

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