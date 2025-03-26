В Самаре железнодорожника подозревают в краже металлолома на 19 млн рублей

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В Самарской области будут судить работника железной дороги, обвиняемого в мошенничестве на сумму 19 миллионов рублей. Подробности криминальной истории рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Ведущий технолог Куйбышевской дирекции тяги действовал в составе организованной преступной группы. По версии следствия, в 2018 году злоумышленники похитили цветной металлолом массой более 50 тонн. При продаже коммерческим организациям электродвигателей в качестве лома металла в приемо-сдаточные акты вносились заведомо ложные сведения о его фактической массе, занижая объемы цветных и завышая — черных металлов. Преступные действия нанесли компании ущерб на сумму более 19 миллионов рублей», — сообщили правоохранители.

Следователи собрали необходимые доказательства и направили уголовное дело на рассмотрение в Железнодорожный суд города Самары, пишет 63.ру.

«В отношении остальных соучастников преступления расследование продолжается. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», — добавили в ведомстве.